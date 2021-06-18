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Гран-при России "Формулы-1"

Губернатор Ленинградской области вошел в состав оргкомитета Гран-при России "Формулы-1"

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Гран-при России переедет из Сочи на автодром "Игора Драйв" под Петербургом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соответствующе распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В оргкомитет также вошли генеральный директор автодрома "Игора Драйв" под Петербургом Ян Полек и еще 14 человек. Председателем оргкомитета является вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Гран-при России переедет из Сочи на "Игору Драйв".

Российский этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап запланирован на 24-26 сентября.

Автодром "Игора Драйв" получил омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) первой категории, которая позволяет проводить этапы "Формулы-1", в ноябре 2020 года.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичГран-при России
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