Губернатор Ленинградской области вошел в состав оргкомитета Гран-при России "Формулы-1"

ТАСС, 18 июня. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соответствующе распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В оргкомитет также вошли генеральный директор автодрома "Игора Драйв" под Петербургом Ян Полек и еще 14 человек. Председателем оргкомитета является вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Гран-при России переедет из Сочи на "Игору Драйв".

Российский этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап запланирован на 24-26 сентября.

Автодром "Игора Драйв" получил омологацию Международной автомобильной федерации (FIA) первой категории, которая позволяет проводить этапы "Формулы-1", в ноябре 2020 года.