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В "Лужниках" закрыли фан-зону Евро-2020

На официальном сайте фан-зоны закрылась онлайн-регистрация на все ближайшие матчи
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Описание
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. Вход на территорию фан-зоны для публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу в "Лужниках" закрыли. Проход к пунктам досмотра огорожен металлическими конструкциями, передает корреспондент ТАСС в пятницу.

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Вход на территорию спортивного комплекса "Лужники" на данный момент осуществляется через главный вход. С правой стороны от него находится вход в фан-зону, однако пройти к пунктам досмотра нельзя, в связи тем, что установлена металлическая ограда. В свою очередь на официальном сайте фан-зоны за час до начала трансляции, которая должна была быть в 15:00, появилось объявление, что проведение трансляций будет временно прекращено.

"Мы вынуждены сообщить, что с 18 июня в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с указом мэра Москвы № 33 от 18 июня 2021 года приостанавливает работу зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в "Лужниках", - говорится в сообщении.

Также на официальном сайте фан-зоны закрылась онлайн-регистрация на все ближайшие матчи. Страница для оформления билета с QR-кодов теперь не доступна.

Фан-зона открылась на территории "Лужников" 11 июня. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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РоссияЕвро-2020Пандемия COVID-19
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