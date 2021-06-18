Матыцин: базы подготовки российских олимпийцев переведены на строгий режим доступа

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральные базы подготовки сборных России, где в настоящее время находятся спортсмены-кандидаты на участие в Олимпиаде в Токио, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 17 июня переведены на режим строжайшего доступа. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 17 262 случая заражения в сутки, это максимум с 1 февраля, в Москве - 9 056 заболевших, что стало максимумом с начала пандемии.

"Спорт не является автономной сферой жизни нашего общества, поэтому все те ограничения, которые на сегодняшний день существуют или же планируются, в определенной мере затронут и спорт, и прежде всего массовые мероприятия, работу с детьми, педагогическую деятельность, подготовку сборных на федеральных базах, календарь соревнований, - сказал Матыцин. - Понимаем, что ситуация в регионах разная, будем оперативно реагировать на изменения и ограничения, если они будут вводиться. На федеральных базах со вчерашнего дня введены строжайший режим доступа, дополнительный контроль состояния здоровья, исключено пребывание лиц, не связанных с подготовкой национальных сборных к Олимпийским играм".

"В число мер входит вакцинирование персонала, тренеров - всех, кто работает с командами. Но нельзя забывать и об индивидуальных особенностях здоровья людей. Что касается остальных мероприятий, будем смотреть, как развивается ситуация", - рассказал министр.

Матыцин напомнил, что федеральные спортивные базы имеют достаточный опыт работы в сложившихся условиях: "Наши федеральные базы имеют опыт, состав руководства и сотрудников профессиональный, тренеры и спортсмены проинформированы о ситуации, и, думаю, все в этот важный период, когда до Олимпиады остался месяц, понимают важность соблюдения антиковидных мер безопасности".

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.