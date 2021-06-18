Британские власти изучают вопрос об изменении правил карантина для финала Евро

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Британские власти изучают вопрос, могут ли они внести какие-то изменения в правила соблюдения карантина по прибытии в страну, чтобы Лондон не лишился права принять финальный матч чемпионата Европы. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Мы будем разговаривать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу того, что они хотят, и посмотрим, сможем ли мы каким-то образом разумно разрешить спор", - заявил Джонсон, добавив, что приоритет правительства - общественное здравоохранение.

Комментарий премьера последовал после того, как газета Thimes сообщила в пятницу, что УЕФА рассматривает вариант с переносом финального матча в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить десятидневный или при сдаче дополнительного теста пятидневный карантин.

При этом в УЕФА опровергли информацию о переносе финального матча, но подтвердили факт переговоров с Лондоном об изменении карантинных правил применительно к болельщикам.

Во время последней игровой недели чемпионата Европы по футболу в Лондоне пройдут два полуфинальных матча (6 и 7 июля) и финал (11 июля).