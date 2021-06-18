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ATP

Тарпищев: теннисный турнир в Галле не так важен, но Рублев способен его выиграть

В пятницу Рублев победил немца Филиппа Кольшрайбера в четвертьфинале турнира
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле не так значим, но россиянин Андрей Рублев способен его выиграть. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В пятницу Рублев победил немца Филиппа Кольшрайбера в четвертьфинале со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В полуфинале 23-летний россиянин встретится с грузином Николозом Басилашвили.

"Этот турнир не так значим и важен, но у Рублева есть шансы его выиграть. К тому же он проходит на травяном покрытии - это возможность быстрее адаптироваться. Хотя в Галле покрытие очень медленное", - сказал Тарпищев.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге АТР и является обладателем восьми титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала.

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