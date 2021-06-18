Андерссон: нападающий сборной Швеции по футболу Исак может играть еще лучше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Швеции по футболу Александр Исак способен улучшить свою игру. Такое мнение высказал главный тренер команды Янне Андерссон, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу сборная Швеции в Санкт-Петербурге обыграла команду Словакии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Исак провел полный матч.

"Приятно видеть его на поле, у него большой талант, - сказал Андерссон. - Он молодой игрок, которому еще есть над чем работать. Я думаю, что ему еще многое предстоит сделать. Сегодня он сыграл очень хорошо".

"Хорошо иметь четыре очка после двух игр. Мы сыграли семь матчей в этом году и пропустили всего один мяч. Наши атакующие игроки сегодня заслуживали большего, временами они были фантастическими", - добавил Андерссон.

Сборная Швеции возглавляет таблицу группы Е, набрав четыре очка. Команда Словакии с тремя очками идет второй. На третьем месте располагаются испанцы (1), замыкают таблицу поляки (0). Встреча второго тура между сборными Испании и Польши пройдет в субботу. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Исаку 21 год, с июля 2019 года он выступает за испанский "Реал Сосьедад". За сборную Швеции нападающий провел 23 матча, забив пять голов.