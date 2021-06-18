Футболист сборной Дании Эриксен выписан из больницы

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

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"Кристиану Эриксену успешно была проведена операция, и сегодня он был выписан из больницы. Сегодня он также встретился с командой, затем он отправится домой к своей семье", - говорится в сообщении.

В пятницу игроку был установлен кардиостимулятор. "Операция прошла успешно, учитывая обстоятельства, все идет хорошо, - заявил Эриксен. - Было очень приятно вновь увидеть товарищей по команде после потрясающей вчерашней игры (сборная Дании проиграла бельгийцам со счетом 1:2 - прим. ТАСС). Не стоит и говорить, что я буду болеть за них в понедельник в матче против сборной России".

Матч заключительного тура группового этапа между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене. После двух матчей россияне с тремя очками занимают второе место в турнирной таблице группы В, не набравшие очков датчане идут четвертыми.