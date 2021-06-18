"Зенит" получит приглашение для участия в Евролиге сезона-2021/22

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" получит специальное приглашение (wild card) для участия в следующем сезоне Евролиги. Об этом ТАСС сообщили несколько источников.

Таким образом, в следующем сезоне от Единой лиги ВТБ выступят три российских клуба. Помимо "Зенита", это московский ЦСКА и казанский УНИКС.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу сообщил журналистам, что Единая лига ВТБ и Евролига общаются по поводу предоставления российскому баскетбольному клубу wild card для участия в следующем сезоне главного клубного турнира континента.

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб сумел пробиться в плей-офф Евролиги, а его основной разыгрывающий Кевин Пангос вошел в символическую сборную сезона.