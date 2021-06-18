На этапе "Формулы-1" в Сочи откроют обсерватор для предположительно заразившихся ковидом

В пятницу на официальном портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ о внесении ряда лиц в состав организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа "Формулы-1". В их числе министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов, а также вице-губернатор региона Александр Власов.

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи откроют обсерватор для людей с предположительно положительными результатами ПЦР-тестов. Об этом в "Инстаграме" сообщил курирующий спорт вице-губернатор региона Александр Власов, вошедший в состав организационного комитета этапа в Сочи.

"В крае будет предусмотрено ограничение по загрузке зрительских зон, а также организована работа обсерватора для людей с предположительно положительными ПЦР-тестами. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении безопасности во время чемпионата мира будут в том числе казаки Кубанского казачьего войска", - сообщил Власов. Он добавил, что исключительное внимание должно быть уделено вопросам логистики и эпидемиологической безопасности при проведении российского этапа "Формулы-1".

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов пояснил ТАСС, что основными функциями в составе оргкомитета для него станут организация логистики, согласование планов обеспечения безопасности, медицинского сопровождения и исполнение мероприятий комплексного плана по подготовке, который утвержден правительством.

"Ранее эту функцию [в составе оргкомитета] выполняло министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края с точки зрения олимпийского наследия, сегодня часть олимпийского наследия передана в управление федеральной территории Сириус, а спортивное мероприятие проводится на территории Краснодарского края на объекте автодрома, поэтому было принято решение губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым передать все функции курирующему вице-губернатору Власову и министерству спорта", - заявил министр.

Российский этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап запланирован на 24-26 сентября.