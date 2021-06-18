Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехии в матче чемпионата Европы по футболу

На 34-й минуте защитник хорватов Деян Ловрен в своей штрафной площади в верховой борьбе разбил нос Патрику Шику. После видеопросмотра главный арбитр матча Карлос дель Серро Гранде назначил пенальти, его реализовал пострадавший (37-я минута). Счет сравнял Иван Перишич (47), который стал первым хорватским футболистом, отличившимся на четырех международных турнирах подряд, ранее он забивал на чемпионате Европы - 2016, а также чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. Шик с тремя голами в двух матчах возглавляет таблицу бомбардиров Евро, больше него среди чехов на одном международном турнире забивал лишь Милан Барош, ставший с пятью мячами лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2004 года.

ТАСС, 18 июня. Футболисты сборной Хорватии сыграли вничью с командой Чехии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

В стартовый состав хорватской команды вошел пропустивший первый матч турнира защитник петербургского "Зенита" Ловрен. На 62-й минуте у хорватов на поле появился полузащитник столичного ЦСКА Никола Влашич. В составе сборной Чехии минуту спустя на замену вышел полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал. Сборные Хорватии и Чехии во второй раз сыграли вничью в рамках чемпионатов Европы. На Евро-2016 матч команд завершился со счетом 0:0, тогда хорваты вышли из группы с первого места, чехи стали четвертыми.

Стадион в Глазго вмещает 51 866 человек. Матчи чемпионата Европы в Шотландии могут посетить не более 13 000 зрителей.

Сборная Чехии лидирует в таблице группы D, набрав четыре очка. Команда Хорватии имеет в активе одно очко и располагается на третьей строчке. На втором месте идет команда Англии (3), замыкают таблицу шотландцы (0). Встреча второго тура между командами Англии и Шотландии состоится в пятницу и начнется в 22:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.