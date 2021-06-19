Португальская жажда реванша. Действующие чемпионы Европы сыграют с немцами в Мюнхене

Также в этот день свои матчи на Евро проведут сборные Франции и Испании, которые встретятся с командами Венгрии и Польши соответственно

ТАСС, 19 июня. Сборная Германии по футболу может серьезно ухудшить свои шансы на попадание в плей-офф Евро-2020 в случае поражения от португальцев. Победа над немцами принесет действующим чемпионам Европы путевку в плей-офф. Матч между сборными Португалии и Германии пройдет в Мюнхене на одноименном стадионе и начнется в 19:00 мск. Обе команды представляют группу F, где также играют французы и венгры. Матч между ними состоится ранее (16:00 мск) на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште, победа гарантирует сборной Франции выход в 1/8 финала.

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После первого тура в "группе смерти" лидируют португальцы и действующие чемпионы мира французы. Победитель мундиаля 2014 года сборная Германии, уступившая команде Франции с минимальным счетом (0:1), опережает венгров только из-за разницы забитых и пропущенных мячей. В первом матче Евро сборная Венгрии не смогла удержать нулевую ничью с португальцами, пропустив три мяча в последние десять минут игры (0:3). В официальных матчах португальцы не выигрывали у немцев с начала тысячелетия - последнюю победу они одержали на групповом этапе Евро в 2000 году (3:0). За 21 год соперники играли друг с другом только в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. В последний раз команды встречались на групповом этапе чемпионата мира 2014 года в Бразилии, немцы выиграли со счетом 4:0. Хет-трик оформил Томас Мюллер, который и сейчас является одним из основных игроков команды, еще один мяч забил Матс Хуммельс, автор автогола во встрече с французами.

Чемпионат Европы по футболу. Группа F № Команда И В Н П М О 1 Португалия 1 1 0 0 3-0 3 2 Франция 1 1 0 0 1-0 3 3 Германия 1 0 0 1 0-1 0 4 Венгрия 1 0 0 1 0-3 0

В заключительном матче дня в Севилье в 22:00 мск встретятся сборные Испании и Польши. В первом туре испанцы не сумели обыграть шведов (0:0), поляки в меньшинстве из-за удаления полузащитника московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка проиграли словакам (1:2). Команда Польши, за которую также выступает лучший бомбардир нынешнего европейского сезона Роберт Левандовский, в случае поражения потеряет шансы на выход в плей-офф и провалит второй крупный турнир подряд. На чемпионате мира 2018 года в России полякам не удалось преодолеть групповой этап.