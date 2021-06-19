Тренер сборной Англии считает, что команда не заслужила победу в матче Евро с шотландцами

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу не заслужила победу в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с командой Шотландии. Такое мнение высказал главный тренер англичан Гарет Саутгейт, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Это был неприятный вечер, мы должны отдать должное команде Шотландии, - сказал Саутгейт. - Мы сделали недостаточно, чтобы выиграть матч сегодня".

Сборная Англии после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. На первой позиции идет команда Чехии (4 очка), третье место занимают хорваты (1), четвертое - шотландцы (1). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из всех шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В последнем туре 22 июня англичане сыграют с чехами, команда Шотландии в тот же день встретится со сборной Хорватии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.