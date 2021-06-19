Александр Барков признан лучшим форвардом оборонительного плана сезона в НХЛ

ТАСС, 19 июня. Финский нападающий "Флориды" Александр Барков признан лучшим форвардом оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Барков впервые стал обладателем этой награды, которая вручается по итогам голосования Ассоциации журналистов. На приз также претендовали форвард "Бостона" Патрис Бержерон и нападающий "Вегаса" Марк Стоун. Бержерон является рекордсменом по числу побед в этой награде (4).
Aleksander Barkov of the @FlaPanthers is the 2020-21 recipient of the Frank J. Selke Trophy, recognizing "the forward who best excels in the defensive aspects of the game," as selected by the Professional Hockey Writers Association. #NHLAwards#NHLStats: https://t.co/21yLjJXIrZ pic.twitter.com/y929TqRHrJ— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 18, 2021
Баркову 25 лет, он является сыном бывшего хоккеиста Александра Баркова, выступавшего за "Сибирь", "Спартак" и финскую "Таппару", и имеет российское гражданство. В текущем сезоне нападающий провел 50 матчей в регулярном чемпионате, набрал 58 очков (26 голов + 32 передачи) и занял восьмое место в лиге по количеству выигранных вбрасываний (563 из 1 026).
Приз лучшему форварду оборонительного плана вручается с 1978 года и носит имя бывшего генерального менеджера "Торонто" и "Монреаля" Фрэнка Дж. Селки, который вместе с этими командами девять раз выиграл Кубок Стэнли. Россияне становились обладателями награды пять раз. Трижды приз получал Павел Дацюк (2008, 2009, 2010), два раза награду завоевывал Сергей Федоров (1994, 1996). Оба хоккеиста представляли "Детройт".