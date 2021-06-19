Юный шахматист из Томска, отец которого просил Матыцина о разряде, получит его в июне

ТОМСК, 19 июня. /ТАСС/. Мэрия и Центр социальных инициатив Томска подготовили документы для присвоения разряда пятилетнему шахматисту Дмитрию Крымскому, который не мог получить его в силу возраста. Он получит разряд на следующей неделе, сообщил ТАСС глава управления физической культуры и спорта мэрии Томска Андрей Белоусов.

Ранее ТАСС сообщал, что пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский в феврале 2021 года выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, выиграв четыре из семи партий на первенстве Томской области для детей до 9 лет. Однако получить разряд он не смог в силу возраста, это возможно только с семи лет. Отец мальчика записал видеообращение к министру спорта РФ Олегу Матыцину, где просил решить данную проблему, считая сложившуюся ситуацию несправедливой. В марте Матыцин сообщил журналистам, что ребенок получит разряд.

"Приказ на выдачу разряда [Центра социальных инициатив] уже есть. Это юношеский разряд, физкультурно-спортивными организациями такие выдаются, в данном случае Центром социальных инициатив Томска. На следующей неделе он "книжку" получит", - сказал собеседник агентства.

Белоусов уточнил, что по существующим нормативным актам Крымский не может получить документ, однако "было принято решение присвоить разряд, чтобы поощрить ребенка". "Это политическое решение в интересах ребенка, так как его допустили до соревнований, не прописав ограничений в возрасте участия, а это должна была сделать Федерация шахмат Томской области. Поэтому в интересах ребенка я принял такое решение", - сказал глава управления.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томска со ссылкой на и. о. мэра Михаила Ратнера, глава города намерен разобраться, почему разряд до сих пор не присвоен Крымскому.

"Что касается проблемы в целом, то здесь налицо пробел в правовом аспекте. К сожалению, не единичен случай, когда дети до 7 лет не могут получить заслуженные разряды. Надеюсь, что внимание к теме позволит снять вопрос раз и навсегда - на федеральном уровне будут внесены изменения в возрастные ограничения при присвоении спортивных разрядов, это будет справедливо по отношению к юным спортсменам и даст им дополнительный стимул к саморазвитию. Со своей стороны, муниципалитет выйдет с такой инициативой", - приводятся в сообщении слова Ратнера.