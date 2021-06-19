Усачева стала единственной фигуристкой, проверенной РУСАДА на допинг в мае

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер финала Кубка России 2021 года в женском одиночном катании Дарья Усачева стала единственной фигуристкой, которую проверил инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, с начала 2021 года РУСАДА были протестированы девять российских фигуристов.

15-летняя Усачева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, на декабрьском чемпионате России стала четвертой, на юниорском чемпионате мира - 2020 она завоевала серебряную награду.

В марте были протестированы бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в парном катании Дмитрий Козловский (выступающий вместе с Александрой Бойковой), а также танцоры Александра Степанова, вместе с Иваном Букиным занявшая пятое место на ЧМ-2021, и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро (10-е место на ЧМ-2021).

В первые два месяца года были проверены на допинг Бойкова, Букин, действующая чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова и одиночник Михаил Коляда, занявший на ЧМ-2021 пятое место.