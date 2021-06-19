"Адмирал" начал выплаты по долгам перед хоккеистами

ТАСС, 19 июня. Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" начал выплаты по долгам перед игроками за сезон-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В марте "Адмирал" был принят в состав участников лиги. Клуб будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года. К концу марта задолженность "Адмирала" составляла 56 млн рублей.

"Хоккейный клуб "Адмирал" подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/18, что означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне-2021/22, - говорится в сообщении КХЛ. - Полный расчет будет произведен до 31 июля, срок был утвержден советом директоров КХЛ 31 марта. Лига открывает "Адмиралу" доступ в ЦИБ (Центральное информационное бюро), таким образом клуб сможет подписывать игроков".

"Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на содержание клуба, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.