Футболист Пиняев прибудет в расположение "Крыльев Советов" в субботу

ТАСС, 19 июня. Полузащитник Сергей Пиняев прибудет в расположение самарского футбольного клуба "Крылья Советов" в субботу. Об этом заявил пресс-атташе команды Максим Съестнов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что 16-летний футболист будет тренироваться с самарским клубом.

"Ждем Пиняева сегодня на сборе в Сербии", - сказал Съестнов.

В сезоне-2020/21 "Крылья Советов" заняли первое место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 101 очко в 42 матчах, а также вышли в финал Кубка России, в котором проиграли московскому "Локомотиву" (1:3). В следующем сезоне команда будет выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

В прошедшем сезоне ФНЛ футболист провел в составе "Чертаново" 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Пиняев в возрасте 15 лет стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол в ФНЛ. По итогам сезона "Чертаново" заняло 21-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России.