Матыцин надеется, что сборная России прибавит в качестве игры на Евро

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что национальная команда прибавит в качестве игры на чемпионате Европы по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России после двух матчей набрала три очка и занимает второе место в таблице группы B. В следующем матче россияне 21 июня сыграют с датчанами в Копенгагене, встреча начнется в 22:00 мск.

"[Ожидания] от матча с датчанами - только надежда на победу, думаю, что такой же настрой у футболистов и тренерского штаба, - сказал Матыцин. - Сейчас тот случай, когда отступать уже некуда, будем верить в команду. Несмотря на сложности, которые испытывала сборная в первых матчах, надеюсь, они будут преодолены, и мы наконец увидим красивую игру с хорошим результатом".

"Хотелось бы, чтобы наша команда прибавила в качестве игры. Слабых команд на турнире нет. Все борются до последних секунд", - добавил Матыцин.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.