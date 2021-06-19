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Евро-2020

Сборная России согласовала с УЕФА изменение в расписании по вылету в Копенгаген

Россияне отправятся в столицу Дании в воскресенье
Футболисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России согласовал с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) график подготовки к матчу чемпионата Европы с датчанами в плане вылета в Копенгаген. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Россияне вылетят в Копенгаген 20 июня после того, как проведут тренировку. Первоначально планировалось, что команда вылетит в столицу Дании в субботу.

"Решение поменять планы принадлежит тренерскому штабу. Мы тут [в Новогорске] чувствуем себя комфортнее. С УЕФА это согласовали", - сказал Владимиров.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и России пройдет 21 июня.

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