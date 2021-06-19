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Допинг в спорте

РУСАДА в мае проверило на допинг четырех хоккеистов сборной России

На допинг были проверены Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов и Антон Слепышев

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае проверили на допинг четырех хоккеистов, которые участвовали в составе национальной команды на чемпионате мира в Латвии. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжение ТАСС.

В последний месяц весны были протестированы игроки ЦСКА Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов и Антон Слепышев. Эти хоккеисты также были проверены на допинг в апреле.

Чемпионат мира по хоккею проходил с 21 мая по 6 июня. Победу на турнире одержала сборная Канады. Российская команда выбыла из борьбы за медали на стадии четвертьфинала, уступив будущим чемпионам мира со счетом 1:2 в овертайме.

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