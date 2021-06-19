Рябинский и Дон Кинг подписали мировое соглашение по иску на $6,5 млн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский и американский промоутер Дон Кинг заключили мировое соглашение по судебному иску. Об этом Рябинский сообщил ТАСС.

"Мы заключили мировое соглашение", - сказал Рябинский, добавив, что обе стороны удовлетворены данным итогом.

Дон Кинг требовал от Рябинского компенсации $6,5 млн за отмену боя Александра Поветкина и Бермейна Стиверна, который должен был пройти в декабре 2016 года в Екатеринбурге. Поединок не состоялся после того, как допинг-проба Поветкина дала положительный результат.