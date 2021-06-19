Матыцин и посол Египта в РФ провели рабочую встречу в Национальном сквош центре в Москве

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и посол Египта в России Ихаб Наср посетили Национальный сквош центр в Москве и обсудили сотрудничество. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча Матыцина и Насра стала одним из мероприятий в рамках Года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом.

"Сквош активно развивается в России, появляется все больше кортов, - сказал Матыцин журналистам. - Надеюсь, сквош скоро станет олимпийским видом спорта".

Наср рассказал ТАСС, что в Египте сквош является одним из самых популярных видов спорта. "Но я со стороны вижу, что в России он также развивается, - сказал он. - В 2008 году в Москве я не мог найти ни одного корта для игры в сквош, сейчас же в столице их десятки, а игроков - сотни. Популярность растет стремительно".

После обмена сувенирами Матыцин и Наср провели рабочую встречу, на которой обсудили сотрудничество, а египетские дипломаты и представители Федерации сквоша России сыграли дружественные поединки.