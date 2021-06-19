Кузяев уверен, что датчане с первых минут матча с россиянами устроят сумасшедший прессинг

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Дании с первых минут матча с россиянами в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу постарается захватить инициативу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Далер Кузяев.

Встреча команд пройдет 21 июня в Копенгагене, начало - 22:00 мск. Россияне занимают второе место в группе В с тремя очками, датчане идут последними без набранных баллов.

"Мы в предвкушении матча с командой Дании и с нетерпением ждем этой игры, - сказал Кузяев. - Считаю, что нам не нужно отсиживаться в обороне, надо действовать смелее. Думаю, мы способны показать послезавтра агрессивный футбол".

"Более чем уверен, что с первых минут нас ждет сумасшедший прессинг, датчане будут атаковать и больше владеть мячом. Но мы к этому готовы, наигрываем свою тактику, свои комбинации. Мы готовы дать отпор команде Дании. Все понимают, что в матче может не быть много моментов, и надо их реализовывать", - добавил Кузяев.

В ходе первого матча на турнире с бельгийцами (0:3) Кузяев столкнулся головами с Тимоти Кастанем, который получил серьезные травмы и впоследствии перенес многочасовую операцию. Россиянин также был вынужден досрочно покинуть поле.

"У меня все хорошо со здоровьем. Это неприятный инцидент, конечно, никакого злого умысла не было. Знаю, что бельгийцу провели шестичасовую операцию, желаю ему здоровья, надеюсь, он поправится. Была небольшая потеря памяти после столкновения, но в течение часа пришел в порядок и сейчас чувствую себя отлично", - сказал российский футболист.