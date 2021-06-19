"Крылья Советов" примут решение по Пиняеву после его просмотра

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" примет решение по продолжению сотрудничества с полузащитником Сергеем Пиняевым после его тренировок с командой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Вадим Андреев.

Ранее стало известно, что 16-летний футболист будет тренироваться с самарским клубом. Пресс-атташе команды Максим Съестнов сообщил газете "Спорт-Экспресс", что Пиняева ждут в субботу на сборе в Сербии.

"Пиняев еще не прибыл, находится в дороге, - сказал Андреев. - Мы будем на него смотреть как на будущего игрока. Он приедет, тренер на него посмотрит, побудет с командой, после этого будем принимать решения".

В сезоне-2020/21 "Крылья Советов" заняли первое место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 101 очко в 42 матчах, а также вышли в финал Бетсити - Кубка России, в котором проиграли московскому "Локомотиву" (1:3). В следующем сезоне команда будет выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

В прошедшем сезоне ФНЛ Пиняев провел в составе "Чертаново" 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Пиняев в возрасте 15 лет стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол в ФНЛ. По итогам сезона "Чертаново" заняло 21-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России.