Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Лиги наций

ТАСС, 19 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче 14-го тура предварительного этапа Лиги наций. Соревнования проходят в итальянском Римини без зрителей.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:15) в пользу сборной США. Российские волейболистки лишились шансов на выход в "Финал четырех" турнира.

Российские волейболистки потерпели шестое поражение при восьми победах и занимают седьмое место в турнирной таблице. Сборная США с 14 победами возглавляет турнирную таблицу. В следующем матче сборная России сыграет против команды Польши 20 июня, команда США в тот же день встретится с волейболистками Китая.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут по 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал выйдут четыре лучшие команды.

В Римини организован "пузырь". Волейболистки должны проходить тестирование на коронавирус и соблюдать меры безопасности. Соревнования завершатся 25 июня. Лига наций является последним турниром среди национальных команд перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Лига наций проходит ежегодно с 2018 года, два предыдущих турнира выиграла сборная США. Высшим достижением российской команды является седьмое место в 2018 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.