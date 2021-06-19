Капитан сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознание во время матча Евро с французами

ТАСС, 19 июня. Капитан сборной Венгрии по футболу Адам Салаи потерял сознание во время матча группового этапа чемпионата Европы с французами. Встреча проходит в Будапеште.

Футболист пришел в себя спустя пару минут и самостоятельно смог покинуть поле. Тренерский штаб принял решение заменить игрока - на 26-й минуте матча на поле вместо него вышел Неманья Николич. Как сообщает Венгерская федерация футбола, у Салаи закружилась голова, вероятно, после попадания в нее мяча. Подробности о состоянии футболиста станут известны после медицинского осмотра.

Салаи 33 года. Он выступает за германский "Майнц", в прошедшем сезоне форвард забил один мяч в 18 играх. В составе сборной Венгрии Салаи провел 72 встречи, в которых отметился 23 голами.

Сборная Венгрии в стартовом матче чемпионата Европы проиграла португальцам (0:3). В заключительном туре группового этапа венгры сыграют с немцами. Встреча состоится 23 июня в Мюнхене.

12 июня капитан сборной Дании Кристиан Эриксен в матче чемпионата Европы с финнами (0:1) упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа. Позднее игроку был установлен кардиостимулятор, 18 июня футболист был выписан из больницы.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.