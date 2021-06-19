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Евро-2020

СМИ: ЦСКА проведет переговоры с бывшим тренером "Эвертона" Марку Силвой

Во вторник пост главного тренера московского клуба покинул Ивица Олич

ТАСС, 19 июня. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Эвертон" Марку Силва проведет переговоры с представителями российского ЦСКА. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Во вторник было объявлено, что хорватский специалист Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Он возглавил московский клуб в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. Исполнять обязанности Олича будет Алексей Березуцкий.

17 июня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил газете "Спорт-Экспресс", что клуб верит в Березуцкого и не ведет поиски нового главного тренера.

По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Ранее Силва возглавлял португальские "Эшторил" и "Спортинг", с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Португалии, греческий "Олимпиакос", с которым специалист стал победителем чемпионата страны (2016), а также английские "Халл Сити", "Уотфорд" и "Эвертон".

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Евро-2020
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