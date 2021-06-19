СМИ: ЦСКА проведет переговоры с бывшим тренером "Эвертона" Марку Силвой

ТАСС, 19 июня. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Эвертон" Марку Силва проведет переговоры с представителями российского ЦСКА. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Во вторник было объявлено, что хорватский специалист Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Он возглавил московский клуб в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. Исполнять обязанности Олича будет Алексей Березуцкий.

17 июня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил газете "Спорт-Экспресс", что клуб верит в Березуцкого и не ведет поиски нового главного тренера.