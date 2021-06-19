СМИ: ЦСКА проведет переговоры с бывшим тренером "Эвертона" Марку Силвой

ТАСС, 19 июня. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Эвертон" Марку Силва проведет переговоры с представителями российского ЦСКА. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Во вторник было объявлено, что хорватский специалист Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Он возглавил московский клуб в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. Исполнять обязанности Олича будет Алексей Березуцкий.
17 июня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил газете "Спорт-Экспресс", что клуб верит в Березуцкого и не ведет поиски нового главного тренера.
Scheduled a meeting between former Everton and Watford coach Marco #Silva and #CSKAMoscow. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2021
По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.
Ранее Силва возглавлял португальские "Эшторил" и "Спортинг", с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Португалии, греческий "Олимпиакос", с которым специалист стал победителем чемпионата страны (2016), а также английские "Халл Сити", "Уотфорд" и "Эвертон".