Сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 19 июня. Футболисты сборной Франции сыграли вничью с командой Венгрии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

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В составе венгерской команды гол на второй компенсированной к первому тайму минуте забил Атилла Фиола. Сравнял счет Антуан Гризманн (66-я минута). Теперь в активе 30-летнего французского форварда семь мячей на чемпионатах Европы, по этому показателю он делит третье место с англичанином Аланом Ширером. Лидирует португалец Криштиану Роналду (11). На 26-й минуте матча капитана сборной Венгрии Адама Салаи заменил Неманья Николич. Салаи потерял сознание и упал на газон, но спустя две минуты пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле. Венгерская федерация футбола сообщила, что у нападающего закружилась голова, вероятно, после попадания в нее мяча. Подробности состояния футболиста станут известны после медицинского осмотра.

Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех городов, принимающих матчи чемпионата Европы, только на арене в столице Венгрии разрешено заполнять стадион на 100%. Сборная Венгрии набрала первое очко на турнире и занимает третье место в группе F. Французы с четырьмя очками вышли на первую строчку. Также в этом квартете выступают команды Германии и Португалии, которые в субботу проведут матч в Мюнхене (начало - 19:00 мск). На данный момент в активе португальцев три очка, немцы очков не набрали. В заключительном туре венгры в Мюнхене сыграют с немцами, а французы в Будапеште встретятся с португальцами, обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 мск.

Сборная Франции ни разу не обыгрывала венгров на чемпионате Европы и в квалификации к турниру. Команды встретились в пятый раз, венгры одержали три победы при двух ничьих. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.