Венгерский футболист Фиола назвал ничью с французами одним из прекрасных событий в жизни

ТАСС, 19 июня. Защитник сборной Венгрии Аттила Фиола рассказал, что ничья с командой Франции в матче чемпионата Европы по футболу является одним из самых прекрасных событий в его жизни. Комментарий Фиолы приводит пресс-служба Венгерской федерации футбола.

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 1:1. Фиола отметился забитым мячом.

"Вся моя карьера проходила перед моей семьей и друзьями, которые всегда поддерживали меня. Мы добились отличных результатов благодаря хорошей командной игре. Я горжусь командой и болельщиками. Один из самых прекрасных моментов в моей жизни" - сказал Фиола.

"Мы играли против лучшей команды мира, но знали, что если будем бороться всем сердцем, может случиться все что угодно. Мы выиграли первую половину, но матч длится 90 минут", - отметил защитник сборной Венгрии Лоик Него.

Сборная Венгрии набрала первое очко на турнире и занимает третье место в группе F. Французы с четырьмя очками вышли на первую строчку. Также в этом квартете выступают команды Германии и Португалии, которые в субботу проведут матч в Мюнхене. На данный момент в активе португальцев три очка, немцы очков не набрали. В заключительном туре венгры в Мюнхене сыграют с немцами, а французы в Будапеште встретятся с португальцами, обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 мск.