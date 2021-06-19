Женская сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге

ТАСС, 19 июня. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады в матче за третье место Мировой лиги. Суперфинал турнира проходит в Афинах.

Встреча завершилась со счетом 10:8 в пользу российских ватерполисток.

В финале сыграют команды США и Венгрии. Матч пройдет в субботу и начнется в 20:15 мск.

Женская Мировая лига проводится с 2004 года, 13 раз победу в турнире одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), третьими они стали в пятый раз (2006, 2017, 2018, 2019, 2021).