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Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты победили турок в товарищеском матче перед отбором на Олимпиаду

Встреча завершилась со счетом 77:64
Баскетболисты сборной России Михаил Александров/ТАСС
Описание
Баскетболисты сборной России
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Сборная России по баскетболу обыграла команду Турции со счетом 77:64 в товарищеском матче. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал Джеди Осман из Турции, набравший 15 очков. В составе сборной России больше всего очков набрал Андрей Воронцевич (14).

Отборочный мини-турнир с участием сборной России пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне сыграют в группе А с командами Германии и Мексики, в группе В встретятся команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Лучшие две команды из групп А и В выйдут в полуфинал, победитель мини-турнира получит право поехать на Олимпийские игры.

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