Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Бирмингеме

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 24-летней россиянки, посеянной на турнире под четвертым номером. В финале Касаткина встретится со вторым номером посева Онс Жабер из Туниса.

Ранее в субботу Касаткина провела четвертьфинальную встречу, в которой в трех сетах победила чешку Терезу Мартинцову.

Касаткина занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Вандевеге 29 лет, она располагается на 203-й строчке мирового рейтинга. Американка является победительницей двух турниров под эгидой WTA, лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии и США.

Турнир в Бирмингеме завершится 20 июня. Призовой фонд соревнований составляет $235 тыс.