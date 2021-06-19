Сборная Германии одержала волевую победу над португальцами в матче чемпионата Европы

ТАСС, 19 июня. Сборная Германии со счетом 4:2 обыграла команду Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Мюнхене.
Счет на 15-й минуте открыл Криштиану Роналду. На 35-й минуте португальский защитник Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, а спустя четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру. Во втором тайме в составе сборной Германии отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Госенс (60), а от разгрома португальцам помог уйти гол Диогу Жоты (67). Матч стал самым результативным на текущем турнире.
Роналду стал первым игроком, который отличился как минимум трижды на трех чемпионатах Европы. Форвард впервые в карьере поразил ворота сборной Германии, он провел пятый матч против немцев. На нынешнем турнире установлен рекорд по количеству автоголов на одном чемпионате Европы (5). Впервые в одном матче турнира в свои ворота были забиты два мяча.
Сборные Германии и Португалии на чемпионатах Европы провели четвертую встречу. Немцы одержали третью победу, португальцы праздновали успех один раз - в матче группового этапа турнира 2000 года (3:0). С тех пор немцы обыграли португальцев пять раз подряд.
Команда Германии набрала три очка и поднялась на второе место в группе F, обойдя португальцев (3 очка) благодаря победе в личной встрече. Лидируют французы (4), на четвертой позиции располагается команда Венгрии (1). В заключительном туре группового этапа немцы в Мюнхене сыграют с венграми, а сборная Португалии в Будапеште встретится с командой Франции. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 22:00 мск.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Португалия
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4
|Венгрия
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1