Сборная Германии одержала волевую победу над португальцами в матче чемпионата Европы

Счет на 15-й минуте открыл Криштиану Роналду. На 35-й минуте португальский защитник Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, а спустя четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру. Во втором тайме в составе сборной Германии отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Госенс (60), а от разгрома португальцам помог уйти гол Диогу Жоты (67). Матч стал самым результативным на текущем турнире.

Роналду стал первым игроком, который отличился как минимум трижды на трех чемпионатах Европы. Форвард впервые в карьере поразил ворота сборной Германии, он провел пятый матч против немцев. На нынешнем турнире установлен рекорд по количеству автоголов на одном чемпионате Европы (5). Впервые в одном матче турнира в свои ворота были забиты два мяча.

Сборные Германии и Португалии на чемпионатах Европы провели четвертую встречу. Немцы одержали третью победу, португальцы праздновали успех один раз - в матче группового этапа турнира 2000 года (3:0). С тех пор немцы обыграли португальцев пять раз подряд.