В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом перед матчем Евро с датчанами

ТАСС, 19 июня. Результаты тестирования всех футболистов сборной России на коронавирус оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Тестирование проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В воскресенье сборная России отправится в Копенгаген, где 21 июня проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы против команды Дании.
Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).
Чемпионат Европы завершится 11 июля.