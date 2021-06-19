В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом перед матчем Евро с датчанами

ТАСС, 19 июня. Результаты тестирования всех футболистов сборной России на коронавирус оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России согласовала с УЕФА изменение в расписании по вылету в Копенгаген

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Тестирование проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В воскресенье сборная России отправится в Копенгаген, где 21 июня проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы против команды Дании.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.