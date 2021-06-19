Сантуш: футболистам сборной Португалии нужно "очистить голову" перед матчем с французами

ТАСС, 19 июня. Сборной Португалии нужно забыть о матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Германии и спокойно подготовиться к игре с французами. Об этом рассказал главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В субботу сборная Португалии проиграла команде Германии со счетом 2:4.

"Мы начали матч хорошо, использовали контратаки, у нас была возможность забить второй мяч. Но потом сборная Германии была лучше и одержала заслуженную победу. В перерыве я попытался изменить игру, но в итоге мы пропустили третий и четвертый голы. Это потрясло команду, но мы попытались отреагировать и сделали счет 4:2, а после этого попали в штангу", - сказал Сантуш.

"Нам нужно посмотреть на эту игру и очистить голову, поскольку впереди у нас очень важный матч с французами", - добавил главный тренер сборной Португалии.

Команда Германии набрала три очка и поднялась на второе место в группе F, обойдя португальцев (3 очка) благодаря победе в личной встрече. Лидируют французы (4), на четвертой позиции располагается команда Венгрии (1). Матчи последнего тура в группе F состоятся 23 июня.