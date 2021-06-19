Поляк Козловский стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы

ТАСС, 19 июня. Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловский стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы по футболу.

Игрок появился на поле на 55-й минуте матча второго тура группового этапа с испанцами (1:1), заменив Матеуша Клиха. На момент дебюта Козловскому исполнилось 17 лет и 246 дней.

В матче первого тура группового этапа нынешнего между сборными Англии и Хорватии (1:0) англичанин Джуд Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет и 349 дней. До начала текущего чемпионата Европы рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче Евро-2012 с датчанами в возрасте 18 лет и 71 дня.

Поляки набрали первое очко и располагаются на последней строчке в группе E, испанцы с двумя очками идут на третьем месте. Лидируют с четырьмя очками шведы, вторыми идут словаки, набравшие три очка. В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в Санкт-Петербурге встретятся со шведами. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 19:00 мск.

Козловский выступает за польский клуб "Погонь". В завершившемся сезоне он провел 20 матчей, в которых забил один мяч.