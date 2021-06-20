Хоккеист "Каролины" Джейкоб Слэвин стал лауреатом "Леди Бинг Трофи"

ТАСС, 20 июня. Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Джейкоб Слэвин стал обладателем приза "Леди Бинг Трофи" по итогам сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Леди Бинг Трофи" вручается хоккеисту, который на протяжении регулярного чемпионата демонстрировал образец честной спортивной борьбы в сочетании с высоким игровым мастерством. Приз учрежден в 1925 году. С тех пор его лауреатами среди россиян становились Александр Могильный (1) и Павел Дацюк (4).

Номинантами премии текущего сезона были также нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс и защитник "Миннесоты" Джаред Спёрджен. Предыдущим лауреатом стал форвард "Колорадо" Натан Маккиннон. Слэвин стал вторым игроком франшизы, удостоенным этой награды, после Рона Фрэнсиса (2002).

Защитнику 27 лет, он набрал 15 очков (3 шайбы + 12 передач) в 52 матчах прошедшего регулярного чемпионата, стал лучшим в команде по блокам и вторым по отборам. Проводя на льду в среднем 22 минуты 59 секунд, он лишь один раз был наказан двухминутным удалением. "Каролина" во втором раунде Кубка Стэнли уступила "Тампе" в пяти матчах.