"Милуоки" обыграл "Бруклин" в седьмом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 20 июня. "Милуоки" в гостях обыграл "Бруклин" в овертайме со счетом 115:111 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 40 очков и сделал 13 подборов, 23 очка и 10 подборов у его партнера по команде Криса Миддлтона. У "Бруклина" 48 очков набрал Кевин Дюрант, установив рекорд для седьмых матчей плей-офф. На счету Джеймса Хардена 22 очка, 9 подборов и 9 передач. Из-за травмы встречу пропускал защитник "Бруклина" Кайри Ирвинг.

Встречу в овертайм за секунду до окончания основного времени перевел Дюрант, он мог принести победу своей команде, но его дальний бросок принес команде только 2 очка из-за минимального заступа.