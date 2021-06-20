"Милуоки" обыграл "Бруклин" в седьмом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 20 июня. "Милуоки" в гостях обыграл "Бруклин" в овертайме со счетом 115:111 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 40 очков и сделал 13 подборов, 23 очка и 10 подборов у его партнера по команде Криса Миддлтона. У "Бруклина" 48 очков набрал Кевин Дюрант, установив рекорд для седьмых матчей плей-офф. На счету Джеймса Хардена 22 очка, 9 подборов и 9 передач. Из-за травмы встречу пропускал защитник "Бруклина" Кайри Ирвинг.
Встречу в овертайм за секунду до окончания основного времени перевел Дюрант, он мог принести победу своей команде, но его дальний бросок принес команде только 2 очка из-за минимального заступа.
"Милуоки" выиграл серию со счетом 4-3. Следующим соперником команды станет победитель противостояния "Филадельфии" и "Атланты" (3-3 в серии).
По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Милуоки" стал третьим. В серии первого раунда плей-офф "Бруклин" обыграл "Бостон" (4-1), "Милуоки" победил "Майами" (4-0).
В финале Западной конференции сыграют "Финикс" и "Лос-Анджелес Клипперс".