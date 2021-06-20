Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде будет принято в начале следующей недели

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение по участию игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года в Пекине будет принято в начале следующей недели. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.

"Решение будет принято в начале следующей недели, - сказал Фазель. - Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим. В переговорах задействовано много сторон - мы, НХЛ, Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому много нюансов. Все выглядит неплохо, на мой взгляд".

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Игроки лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий, в том числе по страхованию хоккеистов, и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.