{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде будет принято в начале следующей недели

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель полагает, что сторонам удастся договориться по данному вопросу
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение по участию игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года в Пекине будет принято в начале следующей недели. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.

"Решение будет принято в начале следующей недели, - сказал Фазель. - Мне кажется, нам удастся договориться, но посмотрим. В переговорах задействовано много сторон - мы, НХЛ, Международный олимпийский комитет (МОК), поэтому много нюансов. Все выглядит неплохо, на мой взгляд".

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Игроки лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий, в том числе по страхованию хоккеистов, и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Фазель, РенеОлимпиада-2022 в Пекине
Допинг в спорте
Грухвина является самой тестируемой РУСАДА лыжницей с начала года
За пять месяцев спортсменка была проверена на допинг четыре раза
Читать полностью