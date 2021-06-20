Грухвина является самой тестируемой РУСАДА лыжницей с начала года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2021 года в эстафете Анна Грухвина является самой тестируемой офицерами допинг-контроля Российского антидопингового агентства лыжницей с начала года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, спортсменка из Тюменской области с января по май была проверена на допинг четыре раза.

21-летняя Грухвина, готовящаяся к олимпийскому сезону в группе старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, в мае была протестирована один раз. К другому лыжнику из группы - Александру Терентьеву, выигравшему на молодежном ЧМ в Финляндии личный спринт, - инспекторы РУСАДА в последний месяц весны приходили дважды (всего за пять месяцев он был протестирован трижды). Также в мае была проверена еще одна спортсменка из группы Бородавко - Мария Истомина (второй раз с начала года).

Группа Бородавко, в которую в том числе входит чемпион мира 2021 года Александр Большунов, во второй половине мая находилась на первом тренировочном сборе в Крыму.