СМИ: более половины жителей Японии выступают против отмены режима ЧС в Токио

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Более половины жителей Японии считают, что правительство страны поторопилось со снятием режима ЧС в Токио и еще восьми префектурах страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

Так, 50,8% опрошенных считают, что власти рано отменили режим ЧС, взамен которого будет введен режим усиленных мер против распространения коронавируса - более мягкая версия ограничений. 68% респондентов выразили мнение, что процесс вакцинации в стране идет слишком медленно.

20 июня в Токио и еще восьми префектурах страны истекает режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в конце апреля. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой приняли решение продлить режим ЧС только в самой южной префектуре Окинава, тогда как в Токио и других регионах с 21 июня он будет заменен на режим усиленных мер против распространения нового коронавируса. В рамках этого режима власти, в частности, просят заведения общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. В ходе ЧС подача спиртного в ресторанах была запрещена.

По данным опроса Kyodo, по крайней мере 86,7% жителей страны сообщили, что в той или иной мере опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса внутри Японии из-за предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио. В этой связи 40,3% опрошенных выступили за проведение Игр без допуска зрителей на стадионы, а 30,8% респондентов высказались за необходимость полной отмены соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Ожидается, что местных зрителей на соревнования допустят с определенными оговорками: их число на стадионах будет ограничено, их обяжут носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах запретят. Власти не исключают, что запретят допуск всех зрителей в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.