{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: более половины жителей Японии выступают против отмены режима ЧС в Токио

По крайней мере 86,7% жителей страны сообщили, что опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса из-за предстоящих Олимпийских Игр

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Более половины жителей Японии считают, что правительство страны поторопилось со снятием режима ЧС в Токио и еще восьми префектурах страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

Так, 50,8% опрошенных считают, что власти рано отменили режим ЧС, взамен которого будет введен режим усиленных мер против распространения коронавируса - более мягкая версия ограничений. 68% респондентов выразили мнение, что процесс вакцинации в стране идет слишком медленно.

20 июня в Токио и еще восьми префектурах страны истекает режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в конце апреля. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой приняли решение продлить режим ЧС только в самой южной префектуре Окинава, тогда как в Токио и других регионах с 21 июня он будет заменен на режим усиленных мер против распространения нового коронавируса. В рамках этого режима власти, в частности, просят заведения общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. В ходе ЧС подача спиртного в ресторанах была запрещена.

По данным опроса Kyodo, по крайней мере 86,7% жителей страны сообщили, что в той или иной мере опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса внутри Японии из-за предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио. В этой связи 40,3% опрошенных выступили за проведение Игр без допуска зрителей на стадионы, а 30,8% респондентов высказались за необходимость полной отмены соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Ожидается, что местных зрителей на соревнования допустят с определенными оговорками: их число на стадионах будет ограничено, их обяжут носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах запретят. Власти не исключают, что запретят допуск всех зрителей в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Теги
ЯпонияОлимпиада в ТокиоПандемия COVID-19
Евро-2020
Тренер сборной Дании считает, что его команду ждет тяжелый матч против россиян
Каспер Хьюлманд также выразил надежду на поддержку болельщиков
Тренер сборной Дании считает, что его команду ждет тяжелый матч против россиян
Читать полностью