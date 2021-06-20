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Бокс

Кубок России по боксу в Екатеринбурге посетили около 3 тыс. человек

Победу на соревнованиях одержала команда Уральского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Командный Кубок России по боксу среди мужчин в Екатеринбурге принял порядка 3 тыс. гостей за шесть дней соревнований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса в воскресенье.

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"Около трех тысяч гостей посетили соревнования. Все меры антиковидные соблюдались, только боксерам в ринге можно было находиться без масок", - сказал собеседник агентства.

Соревнования проводились в культурно-развлекательном комплексе "Уралец", его площадь составляет 32 тыс. кв. метров, а вместимость - 6 тыс. человек.

Кубок завершился 19 июня, победу одержала команда Уральского федерального округа (УрФО). Второе место заняли боксеры из Центрального федерального округа (ЦФО), третье - представители Приволжского федерального округа (ПФО). Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, в каждой из них было по 20 спортсменов в разных весовых категориях. Команда УрФО за победу получила 10 млн рублей из призового фонда.

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Бокс
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