Кубок России по боксу в Екатеринбурге посетили около 3 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Командный Кубок России по боксу среди мужчин в Екатеринбурге принял порядка 3 тыс. гостей за шесть дней соревнований. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса в воскресенье.

"Около трех тысяч гостей посетили соревнования. Все меры антиковидные соблюдались, только боксерам в ринге можно было находиться без масок", - сказал собеседник агентства.

Соревнования проводились в культурно-развлекательном комплексе "Уралец", его площадь составляет 32 тыс. кв. метров, а вместимость - 6 тыс. человек.

Кубок завершился 19 июня, победу одержала команда Уральского федерального округа (УрФО). Второе место заняли боксеры из Центрального федерального округа (ЦФО), третье - представители Приволжского федерального округа (ПФО). Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, в каждой из них было по 20 спортсменов в разных весовых категориях. Команда УрФО за победу получила 10 млн рублей из призового фонда.