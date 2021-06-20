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Пандемия COVID-19

Старейший гроссмейстер мира Авербах госпитализирован в Москве с коронавирусом

8 февраля шахматисту исполнилось 99 лет
Юрий Авербах Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юрий Авербах
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Российский шахматист Юрий Авербах госпитализирован в больницу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

"Старейший гроссмейстер мира 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в московскую больницу. Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь", - говорится в сообщении.

Как сообщила в Facebook российская шахматистка Марина Макарычева, Авербах лежит в реанимации коронавирусного отделения 67 больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году, на данный момент рейтинг шахматиста составляет 2 445 баллов, он занимает 1 799-е место в мировом рейтинге и 296-е среди россиян. В 1965 году он стал Заслуженным мастером спорта СССР. Награжден Орденом Дружбы народов, медалями "За трудовую доблесть" и "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина".

 

Теги
Пандемия COVID-19
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