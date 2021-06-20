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Умер гендиректор баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Хайретдинов

Александру Хайретдинову было 66 лет, он стоял у истоков создания клуба

ТАСС, 20 июня. Генеральный директор баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причины смерти не указываются.

"Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича", - говорится в сообщении.

Хайретдинов, как отмечается в заявлении, стоял у истоков создания "Нижнего Новгорода". В 2000 году на базе сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, переименованный в 2008 году в "Нижний Новгород". С тех пор Хайретдинов входил в состав руководства клуба.

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