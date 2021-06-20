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Пандемия COVID-19

Хоккейный клуб "Спартак" готов помочь введенной в искусственную кому певице МакSим

Исполнительница была госпитализирована 15 июня с высокой температурой и поражением легких, однако ее тест на коронавирус дал отрицательный результат
Максим (Марина Абросимова) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Максим (Марина Абросимова)
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Спартак" выразил намерение оказать любую помощь певице МакSим, которая была госпитализирована 15 июня и находится в искусственной коме. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы клуба.

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В субботу стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), госпитализированная на следующий день после концерта в Казани, была введена в кому. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Несмотря на все симптомы, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь", - сообщили в пресс-службе.

Песня в исполнении МакSим "Знаешь ли ты" пользуется большой популярностью у болельщиков хоккейного клуба, которые поют ее на матчах команды. В последний раз МакSим была на игре "Спартака" 20 сентября прошлого года.

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Пандемия COVID-19
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