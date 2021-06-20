Тренер сборной Дании по футболу считает команду России достойным соперником

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Дании по футболу уважает команду России и ожидает сложного матча с ней на чемпионате Европы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд.

Встреча состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.

"Очень странно, что у нас нет очков, но мы концентрируемся на следующей игре, если победим, то сможем пройти дальше, - сказал Хьюлманд. - Мы очень хотим выиграть этот матч, по сути, для нас Евро начинается сейчас. Сборная России хорошо играет, в составе есть достаточно сильные футболисты, мы уважаем эту команду. Это будет сложный матч, поэтому нам нужна будет поддержка болельщиков".

"Мы знаем, как играет Артем Дзюба, Алексей Миранчук, это замечательные игроки, посмотрим, будет ли играть Марио Фернандес. Российский футбол недооценивают, но это высококачественный футбол. Сборная России является достойным соперником. Мы будем готовы выйти на поле и подарить болельщикам замечательную игру, надеемся, что мы выиграем", - добавил Хьюлманд.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.