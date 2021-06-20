В НХЛ заявили, что сроки принятия решения об участии ее игроков в Олимпиаде не определены

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Точные сроки принятия решения об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине не установлены. Об этом ТАСС сообщил заместитель коммисара НХЛ Билл Дэйли.

Решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде будет принято в начале следующей недели

На эту тему

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты. Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил ТАСС, что решение относительно участия в Олимпийских играх хоккеистов НХЛ будет принято в начале следующей недели.

"Наши переговоры продолжаются. Нет конкретных сроков для принятия решения", - сказал Дэйли.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.