Сборная России по футболу прилетела в Копенгаген на матч Евро с датчанами

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Копенгаген для участия в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России прилетела прямым рейсом из московского аэропорта Шереметьево.

Встреча между командами состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск. В другом матче группы B в то же время сыграют сборные Финляндии и Бельгии.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.