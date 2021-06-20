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Евро-2020

Сборная России по футболу прилетела в Копенгаген на матч Евро с датчанами

Встреча между командами состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск
Футболисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Копенгаген для участия в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России прилетела прямым рейсом из московского аэропорта Шереметьево.

Встреча между командами состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск. В другом матче группы B в то же время сыграют сборные Финляндии и Бельгии.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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