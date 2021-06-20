Тактическая победа. Ферстаппен выиграл Гран-при Франции и упрочил лидерство в чемпионате

Перед стартом гоночного уик-энда команда "Альпин" объявила о продлении контракта с Эстебаном Оконом - французский пилот будет выступать за коллектив еще на протяжении трех лет. Данная новость наверняка не очень обрадовала резервного гонщика "Альпин" россиянина Даниила Квята и нескольких пилотов молодежной программы команды. Ведь это означает, что пробиться в "основу" "Альпин" в ближайшее время будет невозможно, поскольку у второго пилота команды испанца Фернандо Алонсо контракт рассчитан как минимум на следующий сезон.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции. Он упрочил лидерство в личном зачете, опережая британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на 12 очков.

Свободные практики Гран-при Франции показали, что "Мерседес" после провала на этапе в Азербайджане смог исправить ошибки и вновь вернулся на верхние строчки протоколов сессий. Финн Валттери Боттас выиграл первую практику, а Хэмилтон стал вторым. Однако лидер чемпионата Ферстаппен с таким положением дел был не согласен и опередил пилотов "Мерседес" во второй и третьей сессиях свободных заездов, причем в субботу нидерландец "привез" Боттасу 0,7 секунды.

В квалификации Ферстаппен подтвердил скорость, уверенно завоевав поул. Хэмилтон стал вторым, уступив нидерландцу 0,258 секунды, Боттас - третьим с отставанием в 0,386 секунды. Гонщики "Феррари", показавшие на этапах в Монако и Баку неплохую скорость, в этот раз были не так быстры - испанец Карлос Сайнс - младший в квалификации стал пятым, а монегаск Шарль Леклер - седьмым, оба проиграли Ферстаппену почти секунду. Квалификация дважды прерывалась красными флагами - сперва после вылета японца Юки Цуноды ("Альфа Таури"), а затем после аварии немца Мика Шумахера ("Хаас").

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера разбил болид в самом конце первого сегмента, когда все гонщики были на решающих быстрых кругах. В итоге эта авария не позволила пройти в следующий сегмент, в частности, канадцу Лэнсу Строллу ("Астон Мартин") и финну Кими Райкконену ("Альфа Ромео"), тогда как сам Шумахер благодаря этому впервые в сезоне пробился во вторую часть квалификации, но из-за разбитой машины выступить там не смог, оставшись на 15-м месте. Партнер немца по команде россиянин Никита Мазепин показал 18-й результат.

Гонка

Ферстаппен на старте сохранил лидерство, но ошибся в первом повороте, выехал за пределы трассы и вынужден был пропустить вперед Хэмилтона. Позади них существенных перестановок не произошло. В конце пелотона активно прорывался Цунода, стартовавший с пит-лейна, а Мазепин в борьбе за последнее место в жесткой борьбе обогнал Шумахера, который достаточно быстро откатился назад с 15-й стартовой позиции.

Хэмилтон удерживал лидерство вплоть до первых пит-стопов. Ферстаппен заехал для смены резины кругом раньше британца, и это помогло опередить его - Хэмилтон после своей остановки в боксах выехал на трассу в считанных метрах позади нидерландца. Рядом с парой лидеров ехал и Боттас, а вот мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл") держался от этой группы на достаточном расстоянии.