Кафельников надеется, что выигравшая первый титул WTA Самсонова продолжит прогрессировать

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников выразил надежду на то, что Людмила Самсонова будет дальше прогрессировать после победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я рад за Самсонову, она выиграла первый титул WTA, - сказал Кафельников. - Она молодец, это хорошее и тяжелое достижение. Самсонова показывает соответствующие результаты, будем надеяться, что она будет так же прогрессировать".

Также в воскресенье еще одна россиянка Дарья Касаткина уступила представительнице Туниса Онс Жабер в финальном матче турнира WTA в британском Бирмингеме. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Жабер. "Дарья молодец, дошла до финала престижного турнира, но соперница была у нее непростая. Объективно Жабер играет лучше на травяных кортах, чем Даша", - добавил Кафельников.

В тот же день россиянин Андрей Рублев проиграл французу Уго Умберу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в германском Галле на травяном покрытии. "Рублев до этого выиграл четыре матча, но в финале бывает всякое, соперник играл достойно. Хороший результат, заработал огромное количество очков, проиграл в финале, но ничего страшного. Все шикарно, трое россиян сегодня играли в финалах", - заключил Кафельников.